Leonardo Bonucci ha vissuto un secondo debutto all'Allianz Stadium nella partita contro la Lazio, vinta per 2-0 dai bianconeri. Una partita di grande tensione per lui, dopo l'addio della scorsa estate e la stagione da capitano del Milan. Bonucci, però, non ha tremato e ha dimostrato a tutti di valere la maglia bianconera. E' il giocatore con più passaggi riusciti nelle prime due giornate (143), più palloni intercettati (4) e più lanci (26), come ricorda oggi La Gazzetta dello Sport. Insieme a Miralem Pjanic è tornato a comporre la spina dorsale di una Juventus focalizzata sul possesso palla insistito.