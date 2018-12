L'Europa è diventata terra di conquista per Paulo Dybala, che ha già segnato 5 gol fin qui nella fase a gironi della Champions League. Ne parla oggi l'edizione in edicola de Il Corriere dello Sport, così:



"Un bottino che gli ha permesso di superare il suo record in campo continentale, raggiunto nel 2016/17 con 4 gol in 11 gare (nel 2015/16 e nel 2017/18 si è fermato a a uno). Sulle nove reti fin qui realizzate dai campioni d’Italia, cinque appunto portano portano la sua firma: due sono state siglate da Pjanic (entrambe su rigore a Valencia) e una a testa da CR7 e Mandzukic [...] Dybala è diventato comunque il primo bianconero dopo David Trezeguet (che riuscì nell’impresa nel 2001/02 contro il Celtic) a segnare almeno quattro volte contro una singola avversaria nella stessa edizione del torneo [...] Per Paulo, un gol ogni 71 minuti: meglio hanno fatto soltanto Messi (uno ogni 49,5 minuti), Guerreiro (uno ogni 55,2 minuti) e Lewandowski (uno ogni 66,7). Il suo grande obiettivo della stagione è fare la differenza anche in Europa".