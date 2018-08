Non se la prenda a male nessuno, ma ciò che meno ha funzionato sabato scorso all'Allianz Stadium non sono stati CR7 che manco stavolta è riuscito a segnare o Alex Sandro che ha fatto un errore dopo l'altro, e nemmeno il gioco lento e compassato della squadra, perché nonostante tutto questo la Juventus ha battuto la Lazio per 2-0 ed è in testa alla classifica.