Super esultanza in campo per De Ligt al gol dell'1-0 realizzato contro l'Udinese, ma non solo. Con lui hanno esultato tutti i compagni in campo, ma anche un giocatore "speciale" per la Juve: il capitano, Giorgio Chiellini. Subito dopo la rete dell'olandese, il numero 3 bianconero è saltato in piedi in tribuna accanto a De Sciglio. Grandi applausi e sorrisi in tribuna per Chiellini: lo scudetto è più vicino ora.