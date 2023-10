Wojciech Szczesny ha deciso di non subire più gol. Dall'ultimo letteralmente regalato al Sassuolo, infatti, la Juve non ha più incassato una sola rete. Per un'imbattibilità lunga ora 450 minuti, con Szczesny che ha siglato contro il Verona il clean sheet numero 201 in carriera su 521 partite disputate con i club. Cosa manca? Il rinnovo: se ne parla.