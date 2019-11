Fabio Paratici e Federico Cherubini ricevono una segnalazione dal profondo nord dei sempre vigili osservatori della Juve. In Norvegia c'è un ragazzone di 17 anni che se la gioca con tutti nella massima divisione norvegese. È Erling Braut, oggi nuovo baby fenomeno del calcio europeo che in quel momento nessuno conosceva. Piuttosto ci si poteva ricordare di suo padre, Alf-Inge, difensore protagonista anche in Premier tra gli anni Novanta e i primi Duemila. Meglio così.per una cifra compresa tra i 4 e i 5 milioni di euro. Ma poi...