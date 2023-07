A volte serve solo tempo. O l'occasione giusta. La storia di Daniel Boloca ricorda da vicino quella di Federico Gatti, solo che anziché arrivare alla Juve lui da lì è partito per poi prendere altre strade. Classe '98, dopo l'Under 17 lascia i bianconeri e prende la via delle province: Chieri, Slovan Liberec, Tatran, poi di nuovo in Italia alla Romanze, Pro Sesto, Francavilla, Fossano. Nel 2020 la chiamata del Frosinone. E ora il Sassuolo è pronto a pagarlo 6 milioni.