Lo stop di (almeno) tre mesi a Juan Cuadrado sta vedendo la Juve correre ai ripari. Senza fretta. Ma sono numerosi i sondaggi effettuati da Fabio Paratici. Uno porta dritto al Sassuolo, con Alfred Duncan salito prepotentemente alla ribalta in questi mesi: il ghanese piace e sarebbe un elemento di complemento molto utile per allungare le rotazioni in campionato e Coppa Italia.