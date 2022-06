L'esterno d'attacco ideale per la Juventus? A sorpresa per i lettori di calciomercato.com non è Angel Di Maria, il preferito da Max Allegri. E non è nemmeno Domenico Berardi, che dopo anni è tornato nei radar della Vecchia Signora. Sugli oltre 1.600 voti che sono arrivati in redazione, in risposta al nostro sondaggio, la maggioranza indica infatti nel brasiliano Antony il giocatore ideale per i bianconeri. Classe 2000, sotto contratto con l'Ajax fino al 2025, Antony ha un valore di mercato di circa 40 milioni di euro, ed è seguito da tanti top club europei (il Manchester United in particolare), oltre alla Juve. Fra i nomi profili nel nostro sondaggio, è sicuramente il più costoso.



RIEPILOGO DEL SONDAGGIO



Juve a caccia di esterni d'attacco. Chi sarebbe l'ideale per Allegri?



Di Maria - 21.4% - 362 voti



Kostic - 23.4% - 396 voti



Berardi - 17.3% - 292 voti



Neres - 5% - 84 voti



Antony - 32.9% - 557 voti