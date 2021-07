Andrea Agnelli, presentatosi oggi in conferenza stampa, al fianco di Massimiliano Allegri, si è schierato contro l'idea che una vittoria, in casa bianconera, possa essere scontata e non festeggiata, come detto da Sarri in una recente intervista. Queste le sue parole: "Qui alla Juventus si lavora per competere su tutto e conquistare vittorie. Conquistare le vittorie non è scontato. Pensare che sia scontato è un errore gravissimo. Chi pensa che i trofei degli ultimi anni siano stati meno apprezzati, si sbaglia. Dietro ogni trofeo c'è tanto sacrificio, tanta voglia. La Juventus è un ambiente idoneo e adatto a ottenere vittorie. Da quando sono arrivato e frequento la Juventus, non ho mai visto una vittoria scontata, ma solo conquistata attraverso il lavoro."