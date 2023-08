Fermi tutti, qualcosa è cambiato e continua a cambiare. Come la posizione di Weston McKennie: prima esubero, poi reintegrato ma in vendita, ora di nuovo tra i nomi del centrocampo per la stagione che verrà. La Juve ha deciso di non forzare più l'uscita, se arrivassero offerte verrebbero ascoltate e valutate, ma ora McKennie è di nuovo nel giro di Max Allegri.