L'Osasuna ha fatto sul serio, salvo poi tirarsi indietro. Ora è il Valencia a provarci con Daniele Rugani per un colpo last minute necessario a rafforzare la difesa del gruppo di Rino Gattuso. Gli ostacoli? Sempre gli stessi, quelli economici tra ingaggio pesante e cartellino comunque non propriamente gratis. E Rugani salvo sorprese resterà alla Juve.