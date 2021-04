La Juventus dovrà rinunciare a Cristiano Ronaldo per la delicatissima partita di domani contro l'Atalanta. E' stato lo stesso allenatore bianconero Andrea Pirlo ad annunciare il forfait del campione portoghese per un problema al flessore che lo mette in dubbio anche per il turno infrasettimanale di mercoledì prossimo, quando la Juve se la vedrà allo Stadium col Parma.



Un brutto guaio per il tecnico bresciano, che dovrà fare a meno del suo calciatore più prolifico, nonché del capocannoniere della Serie A con 25 gol, in una sfida che vale tanto per le chance di entrare nei primi quattro posti della classifica e qualificarsi dunque alla prossima Champions League. Per Ronaldo si tratta del terzo stop in questa stagione, dopo le 4 partite tra campionato e coppa saltate per Covid ad ottobre e l'assenza in occasione della trasferta di Benevento di fine novembre.