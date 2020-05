La Juventus è al lavoro per riportare Emerson Palmieri in Italia. Intanto il Chelsea tratta il suo sostituto: l'ex interista Alex Telles del Porto, corteggiato pure dal PSG. Secondo Tuttosport, non è assolutamente da escludere l'ipotesi di uno scambio Alex Sandro-Emerson Palmieri oppure di una ancor più creativa triangolazione che vedrebbe coinvolto oltre a Emerson Palmieri (Juventus) e Telles (Chelsea) anche Mattia De Sciglio (opzione Psg, Barcellona permettendo). Tutto questo, tuttavia, al netto di una variabile che non va assolutamente sottovalutata: cioè il ruolo che l’Inter potrebbe avere nella vicenda.