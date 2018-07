A volte basta poco. Una mossa azzardata che si trasforma in un boomerang, ad esempio. E allora ecco che invertendo due lettere appena si può passare da un'estate all'insegna “dell'epic Fali” a quella “dell'epic fail”. Già, perché Ramadani sembrava l'uomo in grado di poter esaudire i desideri di Maurizio Sarri rappresentando il Chelsea per quel che riguarda anche le operazioni relative ai vari Daniele Rugani e Gonzalo Higuain. Poi l'avvento, come un ciclone, su Miralem Pjanic. Ed è cambiato tutto. Tanto da far irrigidire la Juve su ogni fronte. Ecco cosa è successo.



