orino e Londra, andata e ritorno. I viaggi del mercato sono fatti di tante storie che s’intrecciano, ma soprattutto di rapporti, umani e professionali, che possono avallare tante situazioni che altrimenti sarebbero spacciate in partenza.. E questa può essere la loro estate, come mai prima d’ora.Sembra un paradosso: ma dopo il sempre più probabile addio di Conte, il fil rouge che univa i due mondi, bianconeri e Blues, ha portato a uno scambio d’apprezzamenti mai stato così intenso.. Ah, non è detto che dal ‘like’ si passi poi al corteggiamento vero e proprio: ma l’asse è caldo, e può portare diverse soluzioni in ambo le società.