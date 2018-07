Una questione di priorità. Daniele Rugani lo è senza mezze misure per il nuovo Chelsea targato Maurizio Sarri. E la missione di Fali Ramadani è proprio quella di portarglielo il prima possibile già in Australia. Forse non in tempo per la prima amichevole, ma nemmeno troppo dopo. La benedizione di Roman Abramovich e Marina Granovskaia è già arrivata: l'incontro di mercoledì pomeriggio nel quartier generale di Ramadani con Fabio Paratici, non a caso, ha visto anche l'intervento telefonico della zarina del Chelsea. Fatta la prima proposta ufficiale (respinta), ricevuta la richiesta della Juve senza colpo ferire. La cifra giusta che potrà accontentare tutti sfonderà complessivamente il muro dei 50 milioni, con una base fissa da almeno 45 milioni e una serie di bonus con cui accontentare fino all'ultimo centesimo le richieste bianconere. Pur non essendo un incedibile (come quasi nessuno), Rugani non è stato messo in vendita dalla Juve che per rinunciare a lui vuole incassare una somma che non apra ad alcun rimpianto futuro. E questa operazione porterà ad una plusvalenza pressoché totale.



SI CHIUDE - Juve e Chelsea sono quindi pronte a chiudere a stretto giro di posta. Quando? Anche in giornata se Ramadani dovesse riuscire a tornare in Italia in tempi utili dopo aver gestito la grana Rebic in Germania. Altrimenti si slitterà di qualche giorno, rimandando la data x con ogni probabilità a lunedì. Anche per evitare inutili giri del mondo al giocatore, attualmente in lista per la tournée negli stati Uniti. E la sua totale disponibilità senza fare pressioni ha favorevolmente colpito la dirigenza bianconera. Rugani al Chelsea andrebbe a guadagnare quasi il triplo di quanto percepito alla Juve, la proposta dei Blues supera i 4 milioni netti a stagione più bonus per cinque anni. Eppure né l'agente Torchia né lui stanno spingendo particolarmente, aspettando una chiamata definitiva dalla Juve e dichiarandosi eventualmente disponibili a restare. Ma di chiamate ne sono già arrivate, altre ne arriveranno. Tra i tanti affare in ballo col Chelsea, quello Rugani rimane il primo nella lista da affrontare e depennare.



@NicolaBalice

​