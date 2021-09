Federico Cherubini, direttore sportivo della Juventus, nella sua lunga intervista a Tuttosport ha toccato anche il tema Gianluigi Donnarumma, finito al Psg a parametro zero: "La Juventus ha un portiere con un contratto lungo e un’affidabilità nella quale continuiamo a credere. Per cui abbiamo ritenuto che non fosse prioritaria la sostituzione tra i pali e, per la logica delle scelte che stiamo facendo non avrebbe avuto senso fare quello che ha fatto il Paris Saint Germain. Cioè, non era opportuno creare quella condizione con due portieri importanti nello stesso organico".