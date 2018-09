Federico Cherubini, direttore sportivo del settore giovanile della Juventus parla a Rai Sport prima del calcio d'inizio di Carrarese-Juventus Under 23. Focus, tra le altre cose, su Moise Kean rimasto alla Juve dopo il prestito al Verona nella passata stagione: ​"La gestione di Kean riguarda la prima squadra, quindi in particolare Marotta e Paratici. C'è grande stima nel ragazzo da parte di Allegri, come dimostra il fatto che è rimasto a Torino. Vediamo, ha un futuro molto importante".