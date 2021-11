Ha portato la Serbia ai Mondiali, mandando Cristiano Ronaldo ai playoff di marzo. E quel gol sembra aver riacceso i fari del mercato su di lui. Aleksandar Mitrovic, bomber del Fulham, è finito nel mirino del Villarreal. Ma non solo. Già, perché sull’ex Anderlecht è piombata anche la Juventus.



PIANO B - Come scrive Tuttosport, infatti, Federico Cherubni, erede di Paratici in bianconero, è rimasto un giorno in più a Londra, dopo il pesante ko juventino con il Chelsea, per incontrare agenti e intermediari. Sul tavolo nomi in uscita, come quello di Ramsey, o quello di Kulusevski, ma anche in entrata. E qui spunta il classe ’94. Mitrovic, autore di 21 gol in 18 partite di Championship quest’anno, rappresenta il piano B a Dusan Vlahovic, suo connazionale. Se dovesse andare male l’assalto al 9 della Fiorentina, si andrebbe sul 9 del Fulham, sotto contratto coi Cottagers sino al 2026.