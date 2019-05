Una bella impresa, no? Per quanto riguarda le vittorie, 'mister x' avrà infatti il dovere di(dove Allegri ha vinto cinque scudetti in cinque anni, più quattro Coppe Italia e due Supercoppe) e di riuscire nell'impresa fallita dall'allenatore uscente, ovvero. Ma non basta, perché il nuovo tecnico dei bianconeri dovrà vincere tutto, dovrà dare quella svolta allo stile di gioco della Juve che Allegri non è riuscito a dare. E' questo che chiede la maggior parte dei tifosi dei campioni d'Italia. Ed è questo, soprattutto, quello che, i principali fautori della svolta tecnica in casa Juve.