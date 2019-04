Massimiliano Allegri potrebbe lanciare Luca Coccolo da titolare in Spal-Juventus. Dai Pulcini agli Under 17, dalla Primavera all’Under 23, passando per i prestiti a Perugia e Prato: domani pomeriggio, il difensore classe '98 potrebbe vivere un indimenticabile esordio in Serie A dal primo minuto. Il talento nato a Ciriè ha fatto tutta la trafila delle giovanili bianconere, arrivando nel 2015 a vincere il Torneo di Viareggio con la squadra di Fabio Grosso: Coccolo era titolare in quella finale contro il Palermo di Lo Faso e La Gumina. Dagli inizi come terzino sinistro alla crescita come difensore centrale, il 21enne è un prospetto affidabile, in cerca del grande salto. A Ferrara può arrivare l’occasione giusta.