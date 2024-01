Juve, chi è Luis Hasa, convocato per il Frosinone: fantasia al potere, è già Campione d'Europa e il contratto...

Emanuele Tramacere

"Questa data, Luis Hasa, difficilmente se la dimenticherà". È la stessa Juventus a celebrare così l'ennesimo giovane che Massimiliano Allegri ha deciso di premiare con la convocazione in prima squadra in questa stagione. Per Hasa, quella di questa sera contro il Frosinone in Coppa Italia sarà la prima volta in una gara ufficiale, con la speranza di trovare anche quell'esordio che in realtà in estate, in amichevole, aveva già assaporato. Ma chi è l'ultimo gioiellino prodotto dai bianconeri?





SCOVATO IN PROVINCIA - Centrocampista offensivo, Hasa è un classe 2004 nato in Italia da genitori albanesi che la Juventus ha scovato in provincia all'età di 8 anni. Arrivava dall'astigiano, e giocava nel San Domenico Savio, la squadra del suo paese. Da allora una carriera totalmente in bianconero che sta continuando di anno in anno facendo tutta la trafila fino alla Juve Next Gen.



CAMPIONE D'EUROPA - Come tutti i figli di migranti nati su suolo italiano Hasa ha dovuto aspettare il compimento dei 18 anni di età per poter prendere la cittadinanza italiana, ma gli scout del settore giovanile azzurro lo tenevano d'occhio da tempo e, appena possibile, lo hanno aggregato all'Under 18 prima e all'Under 19 poi. Proprio con la Nazionale di Alberto Bollini si è laureato Campione d'Europa Under 19 lo scorso 16 luglio. 4 assist (fra cui quello del gol vittoria di Kayode), 1 gol e il titolo di miglior giocatore del torneo sono un meritato premio all'attesa dell'Azzurro.







FANTASIA AL POTERE - Fisico strutturato anche se non altissimo, fa della classe e della tecnica il suo punto di forza. È intelligente a livello tattico e, per questo è anche molto duttile con un sinistro da valorizzare. Il ruolo? Uno e tanti; mezzala d'inserimento, trequartista puro, all'occorrenza provato da regista o anche da esterno d'attacco puro. In sostanza Hasa è quel jolly che tutti gli allenatori vorrebbero e che l'anno scorso ha contribuito con 11 gol e 6 assist alla rincorsa della Juventus Primavera di Montero ai playoff di categoria e a quelli di Youth League. In questa stagione, travagliata per la Juve Next Gen di Brambilla ha all'attivo 1 gol e 4 assist in 15 partite in Serie C.



MODRIC E IL CONTRATTO - Da jolly tattico del centrocampo quale è, ma con i piedi buoni, il suo modello di riferimento è sempre stato Luka Modric. Lo aveva confermato lui stesso in una recente intervista: "Un giocatore che ammiro davvero tanto è Luka Modric. Mi piace il suo modo di stare in campo, la sua tecnica e la sua intelligenza tattica". Un talento che la Juventus nelle ultime settimane ha "rischiato" di perdere. Il Borussia Dortmund ha messo nel mirino la scadenza dell'attuale accordo al 30 giugno 2024, ma Giuntoli e Manna sono tranquilli perché nell'attuale intesa è presente un'opzione di rinnovo unilaterale in favore del club. Comunque vada la Juve non lo perderà a zero, ma un prolungamento è già in cantiere da tempo con i suoi agenti per andare ben oltre l'attuale data.