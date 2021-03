Due nomi per il dopo-Buffon in casa Juve: per la prossima stagione, il ruolo di vice-Szczesny potrebbe essere ricoperto da Emil Audero o Mattia Perin. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, l'attuale estremo difensore della Samp ha un notevole vantaggio: è cresciuto in bianconero e può essere dunque inserito nelle liste che considerano i giocatori cresciuti nel vivaio.