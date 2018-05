Un pallino della dirigenza bianconera, che ha iniziato la caccia al talentuoso centrocampista tedesco con larghissimo anticipo già un anno fa, per poi sferrare il colpo decisivo nel corso della finestra invernale. L'offerta messa sul piatto è stata ritoccata e non è stato facile avere la meglio sull'ampia concorrenza scatenata per il tedesco classe '94, ma