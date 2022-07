Al primo giorno di raduno della #Juve c'è anche #Ramsey , in attesa che il suo futuro venga definito pic.twitter.com/QikNYrkwnn — calciomercato.com (@cmdotcom) July 10, 2022

a presentarsi stamattina per le visite mediche propedeutiche al primo giorno di raduno alla Continassa, insieme a tutti gli altri reduci dagli impegni con le rispettive,. Il centrocampista gallese, reduce dalla second metà dell'ultima stagione in prestito aiper il futuro ma, in attesa che venga trovata una soluzione in merito alla sempre più probabile rescissione del contratto, da oggi è tornato agli ordini di Massimiliano Allegri.e il bonus che spetterebbe ai suoi agenti in caso di permanenza fino alla scadenza naturale del contratto (giugno 2023) hannoEcco perché la risoluzione con buonuscita diventa una strada quasi obbligata; nel frattempo, per Ramsey è di nuovo tempo di visite e autografi per i tifosi nel quartier generale della Juve.