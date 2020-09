La Juventus continua a lavorare per il colpo da novanta: la dirigenza sta provando a portare a Torino Luis Suarez e mettere a disposizione di Pirlo un tridente da sogno con Ronaldo e Dybala. Prima però l'attaccante dovrà risolvere il contratto con il Barcellona per liberarsi a zero. Nei giorni scorsi è spuntato anche il problema passaporto: Suarez infatti ha ancora lo status da extracomunitario, e la Juve ha già occupato i due slot a disposizione con gli arrivi di Arthur e McKennie.