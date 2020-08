Dybala e Ronaldo, secondo la Repubblica è un dualismo da risolvere. Il portoghese, escluso il Paris Saint-Germain, non ha grandi club con ambizioni Champions pronti a fare un investimento importante per un 35enne, per questo sarebbe più facile vendere l'argentino, che tratta il rinnovo con la Juventus: 100 milioni di euro la valutazione che ne fanno i bianconeri, ma al momento non è arrivata nessuna offerta. Inoltre, Dybala è visto, soprattutto dai tifosi, come il simbolo della Juve del futuro.