Come racconta la stampa inglese, Aaron Ramsey e Wojciech Szczesny mantengono ottimi rapporti. I due si sentirebbero spesso. Il Gallese, dopo la Champions avrebbe chiamato il prossimo compagno ed ex all’Arsenal per fargli i complimenti. I due si erano anche sentiti nei mesi scorsi quando Ramsey aveva chiedo informazioni sulla serie A e sulla stessa Juventus avendo informazioni e relazioni tutte positive.