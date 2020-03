Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, è intervenuto in diretta sulla pagina Instagram Webathon.it per raccontare se stesso e parlare della situazione legata al coronavirus: ​"Crescendo capisci gli errori io mi sono sempre messo in discussione e ho cercato di smussare alcuni lati del mio carattere per mostrarmi quello che sono nella vita normale. Quando sei in tensione tante volte tiri fuori un lato che ti serve per primeggiare, ma credo che piano piano si trovi un equilibrio a tante cose. Il nostro mondo è dorato e a volte ti fa perdere il contatto con la realtà. Questo periodo ti fa capire però che siamo tutti i uguali. Ora sono in isolamento da solo e non vedo l'ora di passare del tempo con le mie figlie. Noi ci siamo attivati, complimenti per l'iniziativa. siamo tutti chiusi in casa e cerchiamo di alleviare il tempo a tante persone senza scordarci di aiutare il sistema sanitario che sta vivendo un momento di difficoltà e ha bisogno di noi. Questa è una sfida da vincere tutti insieme, non esiste la fede per una squadra o l'altra. Io sono una persona che con un gesto comunica meglio che con una parola, sicuramente sarà strano non poterlo fare in questi giorni, ma tra qualche mese ce lo godremo ancora di più quando avrà un significato importante".