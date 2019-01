Giorgio Chiellini, difensore della Juve, parla alla BBC, partendo dal suo rapporto con Ronaldo: "Cristiano ha segnato tante volte contro di noi, tante, tante. E ha rotto spesso i miei sogni. Penso a Cardiff, ma anche a Madrid e a Torino. Prima, la Champions League era un sogno, ora è un obiettivo perché Cristiano è il miglior giocatore del mondo e abbiamo bisogno che lui faccia anche l’ultimo passo e la sua personalità può fare la differenza. Ero curioso di vederlo in campo, ma anche fuori. Il suo lavoro in palestra e la sua concentrazione sono qualcosa che cerco di prendere, mi ha aiutato perché vorrei migliorare ogni giorno me stesso. All’inizio non credevo potesse arrivare da noi, poi ne ho parlato con il presidente e sono rimasto sorpreso".



SUL CASO MAYORGA - "Non ne parliamo, lui pensa al campo".



SUL FUTURO - "Non so quanto a lungo ancora giocherò, ma mi sono preparato alla fine della mia carriera. Vivo giorno per giorno, mi diverto ad allenarmi e giocare, poi mi piacerebbe rimanere alla Juve".