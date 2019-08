Tornare in questo stadio è sempre una straordinaria emozione. Pronti per il via del campionato!!! Avanti così!!! #FinoAllaFine pic.twitter.com/j3MGY1y7uV — Giorgio Chiellini (@chiellini) August 17, 2019

Giorgio, difensore della, ha commentato sul proprio profilo Twitter la vittoria in amichevole dei bianconeri per 1-0 sulla: "Tornare in questo stadio è sempre una straordinaria emozione. Pronti per il via del campionato!!! Avanti così!".