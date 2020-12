Giorgio Chiellini si ferma di nuovo. Il capitano della Juventus, rientrato in gruppo ieri, è costretto ad andare nuovamente ai box. Inizio di stagione difficile per il 3 dei bianconeri: i problemi muscolari continuano a tormentare il centrale azzurro, che fino a qui ha giocato solamente 282 minuti.



PROBLEMA ALLA COSCIA - Anche questa volta un problema muscolare: niente coscia sinistra, ma coscia destra. Salterà la Dinamo Kiev, in forte dubbio ovviamente anche il derby contro il Torino. Pienamente ristabilito, invece, Merih Demiral. Per Chiellini ci vorrà ancora un po' di tempo...