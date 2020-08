Giorgio Chiellini, da Coverciano parla anche del futuro. L'obiettivo? L'Europeo. Al resto ci sarà tempo per pensarci. "Potrebbe essere anche bello così, non lo escludo. Faccio fatica a pensarlo. Se arrivo a fare l'Europeo sono felice, vuol dire che sono ai miei livelli. Nessuno ti regala nulla, sarei molto felice e vorrei coronarlo con un Europeo da protagonista. Quello che succederà dopo non ci voglio neanche pensare", le parole del capitano azzurro.