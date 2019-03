Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, parla a Sky Sport in vista della sfida contro l'Atletico Madrid di domani: "Bisogna vivere questa sfida con entusiasmo, abbiamo voglia di fare qualcosa di importante e vivere una serata magnifica coi nostri tifosi. È inutile piangere sul latte versato... Sappiamo che non sarà facile e che servirà anche un pizzico di fortuna, ma sappiamo anche che una vittoria potrebbe darci lo slancio giusto per arrivare in finale".



SULLE RIMONTE CHAMPIONS - "Ajax e Manchester United insegnano che non esistono partite scontate, l'anno scorso a Madrid ci andammo vicinissimi anche noi. Ormai non c'è più tanta differenza tra casa e trasferta, sarà difficile, ma siamo fiduciosi".