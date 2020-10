Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, parla all'emittente olandese Nos in vista della sfida di questa sera tra Italia e Olanda, dicendo la sua su De Ligt e De Vrij: "Matthijs sta recuperando molto bene. Penso che potrà giocare di nuovo tra tre, quattro settimane. È un ragazzo fantastico. Potrebbe diventare il miglior difensore del mondo negli anni a venire. Ha solo vent'anni, ma nella sua mente ne ha già trenta. È anche fantastico tecnicamente, ma non sto dicendo un segreto. Sto cercando di aiutarlo. Spero di poter giocare insieme a lui più spesso in questa stagione".



SU DE VRIJ - "De Vrij è cresciuto enormemente in questi anni. È arrivato alla Lazio anni fa e l'anno scorso ha avuto una stagione al top all'Inter. Con Antonio Conte si trova nella sua posizione perfetta adesso ed è anche l'età ideale per un difensore, tra i 28 ei 32 anni. Penso che sia l'età migliore per un difensore. La Nazionale olandese ha tre difensori fantastici e sarà difficile segnare".