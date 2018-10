, difensore e capitano della, ha parlato al sito ufficiale di FIFPro: "Lo studio? Per me era un hobby, un piacere, non mi pesava e anzi mi teneva attivo il cervello. Quando sentivo di essere stanco smettevo, ma penso che mi abbia dato una grossa mano in tutto. Perché nel calcio se non sei attivo mentalmente, non sei lucido, non sei veloce nel capire le situazioni, non arrivi a certi livelli. Lo studio quindi mi ha aiutato non solo nella vita di tutti i giorni, ma anche nello sport”.- "Bisogna cercare di incrementare le persone che studiano e che arrivano alla laurea, perché la vita è lunga, sarà bellissima quando uno finisce di giocare a calcio ma va coltivata prima. Poche persone possono rimanere nel mondo del calcio e riuscire a fare qualcosa. C’è il rischio di depressione, poi tante persone hanno anche problemi economici”.- “Mi piacerebbe rimanere nel mondo del calcio, è la mia grande passione. Magari con qualche ruolo 'da scrivania' e non di campo. Però devo mettermi ad imparare, senza pensare che - visto che ho giocato 15 anni nella Juve e in Nazionale - di permettermi di andare in un posto sapendo già fare tutto”.- “Quando hai 20-25 anni ti sembra di essere indistruttibile. Ti sembra che con il calcio tu possa fare tutto, e invece devi già pensare al futuro, perché a 35 anni la carriera finisce e dopo c’è una vita davanti dove giocare a calcio non ti basterà per vivere”.