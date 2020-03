Prima o poi, si spera, questo momento passerà. E quando l'emergenza sarà alle spalle, la Juve si ritroverà con un rinforzo in più. Uno di quelli che fanno la differenza, che sicuramente ha fatto la differenza negli ultimi quindici anni, sempre di più: quando era in campo, ma anche quando non c'era. Basti ripensare alla doppia sfida con l'Ajax della passata stagione, il vero rimpianto è stato uno, “chissà come sarebbe finita con Giorgio Chiellini”.Ora tutto si resetta o quasi, difficile fare pronostici, anzi impossibile, riguardo la condizione con cui ci si ripresenterà al via. Ma Chiellini ci sarà e sarà un fattore decisivo sotto ogni punto di vista, con Maurizio Sarri che potrà dare vita al gioco delle coppie in difesa che ci si aspettava per tutta la stagione senza imprevisti, insieme a Matthijs de Ligt e Leonardo Bonucci. Quale quella titolare in un'ipotetica finale?Nell'aria un possibile addio alla Nazionale dopo l'Europeo, per quel che riguarda il suo ruolo nella Juve ogni stagione varrà una valutazione differente. Intanto è tutto pronto per un altro rinnovo, un prolungamento che salvo sorprese sarà di una stagione, una pura formalità in attesa solo di firma e annuncio.