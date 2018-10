Giorgio, difensore e capitano della Juventus, è stato protagonista della trasmissione polacca Prosto w Szczenę, in cui Wojciech Szczesny e Łukasz Wiśniowski si confrontano con altri giocatori, compagni di squadra e non. Ecco le sue parole:"Ho imparato a scriverlo, all'inizio con tutte quelle lettere, la zeta... (ride, ndr)"."Non è stata una scelta, il calcio è la mia passione e ho iniziato a giocare quando avevo cinque anni. Sono stato fortunato, perché ho avuto la possibilità di farlo, è stato un lungo viaggio, ho iniziato a capire che potevo diventare un professionista all'età di 15-16 anni, sono cresciuto e sono migliorato anno dopo anno. Mio padre giocava a calcio, non a livello professionistico ma giocava per passione nei weekend, con gli amici"."Tutti i portieri sono diversi, in alcune caratteristiche Gigi è unico e Wojciech è differente. Ma la cosa particolare è che all'inizio, quando vedevo Tek come avversario, era sempre serio, non parlava molto. Siamo andati a cena insieme la prima settimana dopo il suo arrivo a Torino ed era un'altra persona, chiacchierava e sorrideva sempre"."In campo mi trasformo? Devo farlo, è naturale. E adesso sono molto più calmo di quando ero giovane"."Ne ho molti: Higuain, Icardi, Dzeko... Devo trovare un 'nemico' in ogni partita, per un difensore la sfida contro l'attaccante è fondamentale"."Cannavaro ha detto che Gigi urla di continuo durante le partite? In Nazionale era peggio che alla Juve. Non so perché, ma con l'Italia è sempre più teso. Abbiamo bisogno di un giocatore alle nostre spalle che ci aiuta così, il portiere non è importante soltanto per le parate, ma anche per le parole"."A volte è impossibile bloccare ogni tiro degli avversari, devi pensare da difensore a come puoi aiutare il portiere con la tua posizione. Questo deriva dall'esperienza e dal dialogo con il portiere. Riguardo sempre le partite e studio come prevenire le situazioni di pericolo, ogni errore che faccio è una lezione per me"."Io ad Harvard? Sì, mi piacerebbe andarci, ma per un master in economia, non per tenere una lezione di difesa (ride, ndr)"."È qualcosa di naturale. Lippi mi disse una cosa importante, che i fuoriclasse sono quelli che aiutano i compagni a innalzare il proprio livello. Credo sia vero, anche guardando ai vari Cannavaro, Pirlo e Buffon. Cannavaro era un difensore fantastico, uno dei migliori nell'uno contro uno nel nostro ruolo. Pirlo era un mago, con gli occhi dietro la testa. Buffon è uno dei migliori portieri della storia. Ma il segreto della loro carriera è stato sempre nell'aiutare i compagni e le rispettive squadre"."La cosa più difficile quando sei giovane è capire chi devi seguire. Io sono cresciuto nel Livorno, a 15 anni ero in prima squadra e giocavo con gente che aveva vent'anni più di me. Potevo essere loro figlio! Però ho cercato di prendere i migliori esempi, imparare qualcosa da ognuno dei miei compagni e allenatori"."Ho usato la parola guardiolismo perché ha cambiato il modo di intendere il calcio. Penso che sia importante mantenere qualcosa della nostra identità, siamo italiani, non spagnoli. Possiamo e dobbiamo migliorare, perché il calcio non è rimasto a 30 anni fa, però al contempo dobbiamo mantenere le nostre caratteristiche. Da cinque/dieci anni in Italia non abbiamo difensori di livello internazionale, non è normale. Certo, dobbiamo imparare dai migliori allenatori, però al contempo è importante mantenere le nostre qualità. Prima vedevi i difensori italiani come Gentile, Scirea, Bergomi, Baresi, Maldini, Costacurta, Cannavaro, Nesta, Materazzi... e adesso arrivi alla mia generazione, ci sono Barzagli e Chiellini, Bonucci di 3 anni più giovane, e poi quasi dieci anni di niente. Ci sono Romagnoli, Rugani, Caldara che però sono nati nel '94-'95"."Il nostro segreto è l'essere complementari. Adesso giochiamo di meno, ma quando giocavamo nella difesa a tre eravamo perfetti, o comunque vicini alla perfezione. Non solo vincevamo, ma lo facevamo muovendoci nella maniera ideale, io non avevo bisogno di vedere Leo o Andrea, sapevo tutto di loro, le loro migliori qualità e i loro punti deboli"."Il morso? Non ero arrabbiato per quello, ma per il mancato cartellino rosso, perché era un match importante e senza Suarez non penso che l'Uruguay avrebbe vinto quella partita".