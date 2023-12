Un saluto, prima del grande ritorno.per riabbracciare il mondo Juve che ha lasciato alla fine della stagione 2021-22 per vivere l'esperienza in Major League Soccer con la maglia dei Los Angeles FC (una MLS Cup vinta e una finale persa nel suo palmares). Una visita, prima di tornare in California, dove passerà le feste e vivrà i prossimi mesi, fino all'estate, quando è previsto il ritorno in Italia, a Torino. Al momento non c'è nulla di ufficiale, ma la strada sembra tracciatDi sicuro non entrerà nello staff tecnico, ad attendere Chiello. Sarà lui il primo ex giocatore a portare la quota di juventinità, a continuare il processo di rifondazione societaria iniziata nel 2022. Il ruolo non è ancora definitivo, se ne saprà di più nei prossimi mesi, ma di fatto Chiellini, laureato in Business Administration presso la Scuola di Management ed Economia dell’Università degli studi di Torino,. Oggi alla Continassa potrebbe scambiare due chiacchiere con i dirigenti bianconeri, ma non c'è nessuna fretta. Non c'è necessità di arrivare al dunque. Oggi sarà l'occasione di salutare e riabbracciare il suo vecchio allenatore, con il quale ha vinto molto, con il quale il rapporto è ottimo.