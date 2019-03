L'elezione arriva direttamente da Giorgio Chiellini, il capitano e una tra le grandi bandiere nella storia della Juventus. Per Moise Kean è un periodo d'oro, i gol non mancano mai e ieri sera la sua rete è stata decisiva per vincere la partita contro l'Empoli. Dopo la partita, Chiellini non si è trattenuto: "Kean attacca la porta in modo spaventoso e ha più forza fisica di Mario. Ha fatto un gol un pò alla Trezeguet oggi. Mario ha il gol nel sangue ma meno attacco della porta rispetto a Kean e molto più tiro". Un gol come Trezegol, il miglior marcatore straniero nella storia della Juventus, autore di 171 reti in totale in bianconero. Per Kean, insomma, non potrebbe esserci complimento migliore.