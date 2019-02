Giorgio Chiellini, intervistato da Marca, ha raccontato le sue sensazioni all’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus la scorsa estate: “Non pensavo che fosse una possibilità concreta, non credevo che un club come il Real Madrid avrebbe lasciato partire un giocatore così decisivo. E’ strano che non abbia vinto l’ultimo Pallone d’Oro. Lui e Messi secondo me sono come LeBron James e Kobe Bryant. Sono extraterrestri e noi abbiamo la fortuna di avere uno di loro due in squadra. Cosa gli abbiamo detto? Di lavorare tranquillamente, lui sta dimostrando ogni giorno chi è, non solo in campo”.