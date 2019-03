Tocca a capitan Giorgio Chiellini rappresentare lo spogliatoio bianconero alla vigilia di Juventus-Atletico Madrid.



FALLIMENTO - "A noi non ci scalfisce minimamente questa cosa, noi abbiamo grande voglia ed entusiasmo perché ci stiamo giocando gli ottavi di Champions. Vogliamo passare il turno e giocarci quarti, semifinale e finale. La pressione dei media non ci fa né caldo né freddo. Servirà ambiente elettrizzante"



RIMONTA - "Tutti abbiamo pensato alla partita di domani dentro di noi prima di andare a dormire. Domani ci vorrà voglia di fare, di osare. Dobbiamo volerlo più di loro, questi devono essere gli ingredienti decisivi per la partita di domani. Con tutto il rispetto di una squadra come l'Atletico. Non sarà semplice, nessuno di noi è folle, ma nessuno pensa sia impossibile"



LE ALTRE - "Nel calcio di oggi un episodio può far cambiare l'andamento di una gara, soprattutto a livello emozionale. Ti cadono certezze e poi l'altra va a vincere. Basta davvero un attimo, noi non abbiamo nemmeno bisogno di troppi attimi. Il risultato non è disastroso"



BUFFON - "L'ho sentito dopo la partita, ero dispiaciuto, da amico tifavo per lui. Da capitano però non cambia nulla per me"



RONALDO - (ride, ndr) "Io non sono Cristiano, chiedetelo a lui come vive la vigilia. Son convinto al 200% che Cristiano farà il Cristiano" 500 PRESENZE - "Sono onesto, lo so e fra l'altro tutte le ricorrenze precedenti sono state partite speciali. Spero che quella di domani sia ricordata come merita, degna della mia storia alla Juve. Un'immagine? Lo 0-0 a Barcellona, capiti a pochi non subire gol al Camp Nou, ma spero che sia quella di domani"



ESULTANZA SIMEONE - "Ogni persona ha pregi e difetti, reagisce a modo suo. Noi vogliamo esultare domani, ma non in faccia a Simeone, vogliamo gioire per noi stessi. Non ci curiamo di quello che fanno gli altri".



MORATA - "E' un bravissimo ragazzo, speravamo potesse restare qua quando è andato via e che non andasse all'Atletico a gennaio. Gli vogliamo bene e continueremo a volergliene, domani farà il massimo per la sua squadra. E' un giocatore pericoloso"



PARTITA - "Rispetto all'andata, l'incipit importante deve essere la voglia di fare. Dobbiamo volerlo più di loro, a Madrid ci è mancata spensieratezza"



ATLETICO - "Si difende molto bene, è la squadra europea più simile alla nostra, è solida, ha raggiunto tutti i risultati da squadra. Da parte mia solo stima, fin dagli anni passati. Ma anche loro hanno punti deboli, rispetto a Madrid dobbiamo tirarli fuori. Ma non serve neanche tanto"