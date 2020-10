Tocca a Giorgio Chiellini rappresentare la squadra bianconera alla vigilia di Dinamo Kiev-Juventus.



SQUADRA - "Difesa? Son cambiati i giocatori, son passati gli anni. Alla fine ognuno ha le sue caratteristiche, dobbiamo migliorare. Non vedo grandi differenze rispetto al passato se non un normale cambiamento di giocatori. Ora l'importante è vincere, non possiamo sapere quanto tempo ci vorrà a trovare la giusta amalgama di squadra"



CHAMPIONS - "Ogni stagione si parte per provare a vincere, se poi siamo o no nella lista dei favoriti a noi interessa relativamente. Grandi cambiamenti attesi da anni, c'è volontà e ambizione, il tempo ci dirà dove possiamo arrivare. Ora l'importante è migliorare, crescere, nel frattempo fare risultati"