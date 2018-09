Hanno del clamoroso, a loro modo, le scelte di Giorgio Chiellini, capitano dell'Italia, al momento di decidere quali fossero i tre allenatori dell'anno a suo parere, da votare nell'ambito dei Fifa The Best. Nessun apprezzamento per Massimiliano Allegri, suo tecnico alla Juventus, ma preferenze per Didier Deschamps, CT della Francia campione del mondo, Zinedine Zidane, vincitore della terza Champions League consecutiva con il Real Madrid, e Gareth Southgate, arrivato in semifinale in Russia con l'Inghilterra.