Giorgio Chiellini, centrale e capitano della Juventus, parla a Sky Sport prima della sfida contro il Manchester United di Champions League: ""E' bella la sfida per entrambe, non è dentro o fuori pe rnessuno. Sfida affascinante in uno stadio storico, vogliamo dimostrare di meritare il primo nel girone".



SUL GENOA - "Non avevamo la testa qui, sarebbe stato meglio non fare nessun passo falso. Dagli errori si impara e si migliora. Prendiamo il buono da queste partite, domani è una partita che esula dal campionato, è Champions League. Giochiamo contro una squadra di campioni".



SU POGBA - "Paul? Mi dispiace che ogni parola di complimento per lui venga collegata al mercato. Lo abbiamo visto crescere, c'è affetto e stima, che è ricambiato. E' bello e normale che sia così".