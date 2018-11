Giorgio Chiellini si è allenato regolarmente alla Continassa nella giornata di oggi e nonostante il capitano bianconero non abbia problemi fisici, potrebbe saltare il prossimo match di campionato contro la Spal. Come riporta Sky Sport, Massimiliano Allegri potrebbe tenerlo a riposo contro i ferraresi per averlo fresco il martedì successivo in Champions League contro il Valencia. Allegri ha gli uomini contati a centrocampo mentre in difesa sono tutti a disposizione. Contro la Spal, potrebbe essere il turno di Rugani e Benatia.