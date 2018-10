Il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, parla a Sky Sport dopo il successo sul Manchester United: "Abbiamo fatto un grande primo tempo, bravi a muoverci e non dare riferimento. C'è quasi il rammarico di aver finito solo 1-0. Nella ripresa forse siamo stati troppo statici e siamo stati bravi in due-tre situazioni a salvarci, lo United è una squadra fisica e quando recupera palla è pericolosa. Con il Genoa dovevamo riattaccare la testa dopo la sosta, e non è mai facile riprendere il filo del discorso. Nel secondo tempo stasera abbiamo concesso qualcosa, tra cui il tiro di Pogba, perché non ci muovevamo più come nel primo tempo. Ripartiamo da lì, questa è la nostra base per migliorarci. Capello ha detto che contro il Genoa si è sentita la mia mancanza? Ringrazio il mister, ma credo che siamo 25 giocatori tutti allo stesso livello e dobbiamo sfruttare i momenti migliori di ognuno. Io sto facendo bene anche grazie alla gestione dell'allenatore, a 34 anni diminuisce lo spreco di energie e sono più lucido nei momenti importanti".