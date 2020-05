Giorgio Chiellini, difensore della Juve, parla in diretta Instagram con Christian Vieri anche di Cristiano Ronaldo: "Cristiano Ronaldo sta bene, quest’anno ha avuto un problema al ginocchio che lo ha un po’ condizionato. È un cecchino, ha cambiato il suo modo di giocare rispetto a quando era più giovane. Si esalta nella grandi sfide, rispetto a noi ha qualcosa di diverso. Gioca sempre. Magari in campo sonnecchia, però c'è sempre. Alla vigilia delle partite di Champions cambia, lo vedi diverso rispetto al campionato. Sente arrivare la manifestazione diversa, è come se alzasse i giri del motore già un giorno prima".



SULL'INFORTUNIO - “Questi mesi mi hanno aiutato a recuperare. Quando sono tornato a febbraio non ero ancora totalmente pronto. Adesso il ginocchio è al 90%. Ho sentito come se si rompesse un legnetto, ho avvertito dolore più forte in alcune lesioni, ma è come se si fosse spezzato qualcosa nel ginocchio...”.