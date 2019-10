Nel corso della lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, ha svelato un dettaglio sulla scelta di quest'estate di Gonzalo Higuain di rimanere in bianconero.



"Sai qual è la cosa che ho pensato, conoscendolo bene? È raro trovare un numero 9 generoso. È chiaro, vive per il gol, però trovare un 9 così diverso da come lo avevo visto da avversario in campo è stato sorprendente. La persona Gonzalo mi ha sorpreso. Quest’anno voleva rimanere a tutti i costi, l’ha detto il primo giorno. Io gli sono sempre stato vicino, cercando di stimolarlo. Ha dimostrato sul campo che voleva restare nella Juve. Uno dei suoi difetti è che si butta troppo giù quando le cose non vanno bene. Però noi siamo lì per tenerlo sempre vivo. Con lui ho un rapporto ottimo e gli ho sempre detto tutto in faccia. Quando ho da dirgli qualcosa di buono, lo dico; quando lo devo stimolare lo stimolo; quando ho da cazziarlo lo faccio e lui lo accetta. Ma solo per il bene che voglio a lui e alla Juve"